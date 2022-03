Ue: Amendola, difesa ed energia pilastri dell’autonomia europea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

19 luglio 2021

- Servono investimenti comuni su difesa ed energia, che sono i due pilastri per l’autonomia in Europa, attraverso i quali proteggere ogni cittadino europeo. Lo ha detto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega agli Affari europei, Enzo Amendola. “La pandemia prima, la guerra in Ucraina poi. Mai come in questi due anni l’Europa ha dimostrato di saper reagire unita alle difficoltà”, ha scritto Amendola in un messaggio su Twitter. (Res)