Energia: von der Leyen, per fine marzo opzioni per limitare contagio aumento prezzi

- Entro la fine di marzo, la Commissione europea presenterà delle opzioni per limitare il contagio dell'aumento dei prezzi dell'energia. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in conferenza stampa dopo la riunione informale dei capi di Stato e di governo dell'Unione europea a Versailles. "I consumatori e le imprese hanno bisogno di sollievo ora" e "oltre alla regolamentazione dei prezzi e agli aiuti di Stato, gli Stati membri hanno la possibilità di tassare gli utili inaspettati dei gruppi energetici", ha ricordato von der Leyen. "A fine marzo, la Commissione europea presenterà opzioni per limitare il contagio dell'aumento dei prezzi del gas all'elettricità", ha aggiunto. (Frp)