Covid: nel Lazio 6.052 nuovi casi, 2.823 dei quali a Roma città su 53mila tamponi e 17 morti (3)

- Nel complesso, nel Lazio, è stata superata quota 13 milioni e 300 mila vaccini complessivi, 3,8 milioni di dosi booster effettuate, oltre l’80 per cento di copertura della popolazione adulta. Nella fascia pediatrica 5-11 anni sono oltre 145 mila i bambini con prima dose pari al 39 per cento. In merito ai nuovi contagi, nel dettaglio, nella Asl Roma 1 ci sono 1.055 nuovi casi e 4 decessi, nella Asl Roma 2 ci sono 1.020 nuovi casi e 3 decessi, nella Asl Roma 3 ci sono 748 nuovi casi e 1 decesso, nella Asl Roma 4 ci sono 380 nuovi casi e 1 decesso, nella Asl Roma 5 ci sono 504 nuovi casi e 2 decessi, nella Asl Roma 6 ci sono 663 nuovi casi e 1 decesso. Nelle province si registrano 1.682 nuovi casi: nella Asl di Frosinone 526 nuovi casi e 2 decessi, nella Asl di Latina 667 nuovi casi, nella Asl di Rieti 199 nuovi casi e 2 decessi e nella Asl di Viterbo 290 nuovi casi e 1 . (Rer)