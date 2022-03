Veneto: Storoni (Dia Nordest), la mafia può attecchire sulle imprese a conduzione familiare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intervenendo al convegno organizzato dalla Cgil Veneto e dedicato alla infiltrazioni della criminalità organizzata, il capocentro Dia Nord Est Paolo Storoni ha sottolineato che sul tema c’è maggiore sensibilità ma è ancora insufficiente. “Negare la presenza della criminalità organizzata in Veneto è purtroppo un fatto ancora trasversale. Oggi i mafiosi tendono a non generare allarme sociale e quindi possono operare in modo subdolo e disinvolto. Il Veneto si differenzia da Lombardia ed Emilia-Romagna perché l’imprenditoria è a conduzione familiare e di dimensioni medio piccole. Questo rappresenta una criticità nel caso serva salvare l’azienda, perché si è disposti a tutto, rivolgendosi anche alla mafia che ha grande disponibilità di denaro. Il Veneto nel 2020 è stata la regione col più alto numero di operazioni in contanti transitate attraverso le banche”, ha detto Storoni.(Rev)