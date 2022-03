Libano: Unifil, il contingente italiano sostiene l'imprenditoria femminile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione del Women International Day i caschi blu italiani hanno organizzato nella base "Millevoi", sede del comando del settore ovest di Unifil, un evento a favore della piccola imprenditoria femminile del Libano del sud. Lo rende noto oggi un comunicato della missione di interposizione delle Nazioni Unite nel Libano meridionale (Unifil). Alla manifestazione, svoltasi nel pieno rispetto delle normative anti Covid-19, hanno preso parte circa venti associazioni locali che, in una cornice di solidarietà e condivisione, hanno presentato presso i propri stand prodotti di artigianato locale, realizzati in taluni casi riciclando macerie dell'esplosione del porto di Beirut del 2020. Ad inaugurare l'iniziativa è stato il generale di brigata Massimiliano Stecca, comandante del settore ovest di Unifil, che nel corso del discorso ha voluto sottolineare l'importanza dell'imprenditoria femminile per la crescita del territorio e auspicato una sempre più spinta prospettiva di genere in tutte le realtà pubbliche e private nel Libano del sud. All'evento hanno preso parte anche tutti gli altri contingenti internazionali che costituiscono il settore ovest a guida italiana, che hanno risposto in maniera entusiasta all'iniziativa, oltre a rappresentative del settore est, della task force marittima e del quartier generale di Unifil. Il rapporto con la realtà femminile nell'area di responsabilità italiana viene costantemente curato dalla gender advisor (consulente di genere) del comandante di settore e dalla cellula G9 (cooperazione civile e militare), attraverso incontri, progetti e organizzazione di eventi. I caschi blu italiani operano nel Libano con imparzialità e trasparenza, a ridosso della Blue line, linea di demarcazione con Israele, per garantire la stabilità nell'area da oltre 15 anni, monitorando la cessazione delle ostilità, assistendo e supportando le Forze armate libanesi (Laf) e fornendo sostegno alla popolazione locale. (Com)