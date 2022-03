Imprese: Tesmec torna in utile nel 2021, salgono ricavi e Ebitda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tesmec ha chiuso il 2021 con un utile netto da 1,2 milioni di euro, in aumento rispetto alla perdita di 6,8 milioni relativa all’esercizio precedente. Stando ai risultati approvati dal consiglio di amministrazione, i ricavi si attestano a 194,3 milioni di euro, anch’essi in aumento rispetto ai 170,6 al 31 dicembre 2020, mentre il margine operativo lordo (Ebitda) sale a 28,1 milioni. Un incremento, su base sia annuale che trimestrale, è stato registrato anche in termini di ordini, il cui portafoglio totale si attesta a 284,2 milioni di euro. In miglioramento, infine, l’indebitamento finanziario netto, che al 31 dicembre 2021 è pari a 121 milioni rispetto ai 104,4 relativi al 2020. (Com)