Ue: presidente sloveno Pahor, allargamento sta diventando priorità geopolitica

- Deve essere accelerato il processo di integrazione europea dell'Ucraina, così come deve essere per Paesi dei Balcani occidentali. Lo ha detto il presidente sloveno, Borut Pahor, nel suo intervento al forum diplomatico di Antalya. "L'allargamento sta diventando la questione di geopolitica prioritaria", ha affermato il presidente sloveno auspicando lo status di Paese candidato all'adesione Ue per la Bosnia "quanto prima, per evitare la destabilizzazione" a Sarajevo. "Se l'Ucraina deciderà di essere neutrale, avrà deciso di essere neutrale, ma deve essere una sua decisione sovrana", ha poi osservato Pahor in riferimento alla prospettiva dell'adesione alla Nato. In questo momento, secondo Pahor, è più urgente che mai un cessate il fuoco in Ucraina in modo da aprire la strada ai negoziati.(Res)