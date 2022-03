Imprese: Caccia Dominioni (Tesmec), risultati in miglioramento nonostante incertezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 2021 è stato un anno caratterizzato da un contesto macroeconomico ancora incerto, con l’impatto della quarta ondata della pandemia sul finire dell’esercizio: i risultati sono tuttavia in miglioramento rispetto al 2020, anche se non sono ancora allineati ai target del Gruppo. Lo ha detto Ambrogio Caccia Dominioni, presidente e amministratore delegato di Tesmec, commentando i risultati annuali approvati dal consiglio di amministrazione. “Nonostante lo scenario politico critico, ulteriormente aggravato dal conflitto ucraino-russo e dagli ulteriori incrementi sui prezzi dell’energia, le difficoltà legate ai ritardi della catena di fornitura, siamo comunque confidenti sul rispetto delle guideline del piano industriale 2020-2023: i settori legati alle più recenti iniziative del Gruppo stanno infatti registrando performance positive, il segmento Energy tesatura sta recuperando la redditività passata mentre le attività legate al settore Trencher, seppur in crescita, hanno risentito dei ritardi registrati sul mercato americano ed australiano ma saranno normalizzate nel corso di questo esercizio”, ha spiegato, confermando il focus sui business che generano ricavi ricorrenti, meno sensibili a variazioni del periodo. (Com)