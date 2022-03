Slovacchia: premier Heger incontrerà papa Francesco lunedì prossimo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier slovacco, Eduard Heger, incontrerà papa Francesco a Roma lunedì 14 marzo. Lo ha reso noto la sua cancelleria in una nota. Il primo ministro avrà anche un incontro con il segretario di Stato vaticano, Pietro Parolin. Come parte del suo viaggio, Heger visiterà il pontificio collegio slovacco dei santi Cirillo e Metodio e incontrerà il prefetto emerito della Congregazione per l’evangelizzazione dei popoli, il cardinale slovacco Jozef Tomka. Il capo del governo raggiungerà l’Italia domenica 13 marzo. (Vap)