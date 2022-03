India-Canada: Paesi rilanciano negoziato per accordo di partenariato economico globale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante l’incontro è stata discussa una serie di altre questioni bilaterali in materia di scambi e investimenti. Le parti hanno deciso di intensificare il lavoro per la gestione del rischio fitosanitario, in modo da facilitare l’accesso al mercato canadese per prodotti agricoli indiani quali i legumi, il mais dolce, il mais novello e le banane. Goyal e Ng hanno scambiato opinioni anche sulla cooperazione per stabilire catene di approvvigionamento resilienti in settori critici. I ministri hanno osservato un significativo movimento di professionisti e lavoratori qualificati, studenti e imprenditori tra i due Paesi e hanno convenuto di rafforzare la collaborazione tra scienza, tecnologia e innovazione tra le comunità di ricerca e imprenditoriali. I rappresentanti di India e Canada, infine, hanno ribadito l’impegno per un sistema commerciale multilaterale basato sulle regole, trasparente, non discriminatorio, aperto e inclusivo incentrato sull’Organizzazione mondiale del commercio (Omc). (Inn)