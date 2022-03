Imprese: Thc e Leonardo rafforzano i servizi di trasporto corporate e di elisoccorso in Arabia Saudita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- The Helicopter Company (Thc) e Leonardo rafforzano ulteriormente la loro collaborazione nel settore elicotteristico civile con l’introduzione di ulteriori 16 bimotore AW139 per compiti di elisoccorso e trasporto corporate in Arabia Saudita. Le consegne saranno avviate quest’anno e completate nei prossimi tre anni. Questi elicotteri si aggiungono all’attuale flotta di Thc già composta di sette unità, con la possibilità di introdurne ulteriori sei in futuro. Gian Piero Cutillo, MD Leonardo Helicopters, ha sottolineato che ”siamo lieti di rafforzare ulteriormente questa straordinaria collaborazione costruita nel corso degli anni con THC e di contribuire alla crescita dell’eccellente qualità dei servizi da loro offerti con ulteriori AW139. Siamo pronti a supportare il nostro partner per svolgere missioni di trasporto passeggeri e di elisoccorso nel loro paese in modo sempre più efficace e sicuro”. “Siamo felici di espandere in maniera significativa la nostra flotta di elicotteri di Leonardo con quest’ordine. L’AW139 è certamente uno degli elicotteri più affidabili nel settore e il miglior elicottero da trasporto in questa categoria. Siamo lieti inoltre di rafforzare la nostra storica partnership con Leonardo per sviluppare nuove capacità e servizi nell’intero settore elicotteristico dell’Arabia Saudita”, ha dichiarato il comandante Arnaud Martinez, Amministratore Delegato di The Helicopter Company. (segue) (Com)