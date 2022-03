Imprese: Thc e Leonardo rafforzano i servizi di trasporto corporate e di elisoccorso in Arabia Saudita (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’AW139 è il più importante programma elicotteristico al mondo fin dalla sua certificazione nel 2004 e il modello di maggior successo nella sua categoria con ordini fino ad oggi per oltre 1200 unità da più di 290 operatori in oltre 70 paesi. Questo modello ha avuto grande successo in Medio Oriente con più di 170 elicotteri venduti nella regione per un’ampia gamma di applicazioni tra cui trasporto corporate, elisoccorso, ricerca e soccorso, ordine pubblico, trasporto offshore, compiti governativi. L’AW139 offre capacità, tecnologia e sicurezza straordinarie per soddisfare i requisiti più rigorosi degli operatori per massimizzare l’efficacia di missione in condizioni difficili. L’AW139 presenta avionica allo stato dell’arte con avanzati sistemi di navigazione e anticollisione per accrescere la consapevolezza delle condizioni operative e ridurre il carico di lavoro dell’equipaggio, oltre a velocità, margini di potenza e prestazioni generali senza confronti, la cabina più ampia nella sua classe con elevata modularità e rapidità di riconfigurazione, una capacità unica di funzionamento della trasmissione in assenza di olio superiore ai 60 minuti per accrescere affidabilità e sicurezza, e più di 1000 kit disponibili. (Com)