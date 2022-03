© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ho firmato il decreto ministeriale con cui consentiremo agli enti del Servizio civile universale di rimodulare i progetti in corso di attuazione, per assicurare soccorso ed assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale. Lo annuncia su Twitter il ministro per le Politiche giovanili, Fabiana Dadone. (Rin)