Algeria: ex capo dell'intelligence Tartag condannato a sei anni di detenzione

- Il tribunale militare della regione di Blida, in Algeria, ha condannato l’ex capo dei servizi di intelligence e sicurezza Bachir Tartag a sei anni di reclusione. Lo rende noto il portale informativo “Echourouk”, secondo il quale Tartag è stato condannato per brogli elettorali durante le elezioni legislative del 2017 e per il suo coinvolgimento nel caso di “Madame Maya”, imprenditrice che si fingeva figlia dell’ex presidente Abdelaziz Bouteflika. Il tribunale militare ha inoltre condannato a cinque anni di reclusione il generale B. Azzouz, ex vicedirettore della sicurezza interna, e due ufficiali. L'ex vicepresidente del Fronte di liberazione nazionale, Bahaa Eddine Taliba, è stato chiamato a testimoniare nel caso. Secondo “Echourouk”, il pubblico ministero militare aveva chiesto in precedenza una condanna a dieci anni di reclusione per ciascuno degli imputati, con accuse legate ad abuso di potere e violazione delle procedure legali.(Ala)