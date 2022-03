Ucraina: tribunale arresta in contumacia direttrice emittente televisiva russa "Rt" Simonyan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La direttrice dell'emittente televisiva russa "Rt", Margarita Simonyan, è stata arrestata in contumacia da un tribunale ucraino. In precedenza la procuratrice generale dell'Ucraina, Irina Venediktova, aveva affermato che il suo ufficio aveva incriminato Simonyan, con l'intenzione di inserirla nell'elenco dei ricercati internazionali. In particolare Simonyan è stata accusata della violazione dell'articolo 110 del codice penale ucraino, ovvero "Finanziamento di azioni commesse con l'obiettivo di modificare o rovesciare con la forza l'ordine costituzionale o di impadronirsi del potere statale, modificando i confini del territorio o del confine di stato dell'Ucraina". (Kiu)