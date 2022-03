Carburante: Tripodi (FI), agire subito per taglio accise a invarianza gettito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il prezzo dei carburanti "ha raggiunto cifre mai viste prima. Diesel e benzina hanno superato i due euro al litro, anche il gpl ha subito un aumento spropositato: costi ormai insostenibili per i cittadini e per le aziende, oltre che per gli autotrasportatori e i pescatori". Lo scrive in una nota Maria Tripodi, deputata di Forza Italia. "I pescherecci sono fermi nei porti ormai da giorni e da lunedì è atteso lo sciopero dell’autotrasporto, che creerà certamente non pochi disagi. Il Paese rischia il blocco totale e il governo deve intervenire subito. Le accise sulla benzina nel nostro Paese sono tra le più alte d'Europa, seconde solo ai Paesi Bassi: 0,73 euro per ogni litro. Forza Italia ha chiesto l’applicazione del meccanismo di riduzione delle accise previsto dalla legge Finanziaria 2008, che non comporta riduzioni di gettito per la finanza pubblica. In questo modo, la riduzione delle accise dovrebbe essere di circa 20 centesimi per litro. Così - conclude - non si può più andare avanti, bisogna agire subito per evitare il tracollo del Paese”. (Rin)