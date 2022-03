Ucraina: Cavandoli (Lega), istituzioni verifichino idoneità di chi accoglie minori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Lega ha presentato un'interrogazione per invitare il governo a mettere in campo attività di vaglio e controllo preventivo per essere certi che i minori ucraini siano accolti o dati in affido a soggetti adatti e preparati a farlo. Lo afferma Laura Cavandoli, deputata della Lega, presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori, prima firmataria dell'interrogazione. “Anche nell'emergenza - spiega -, la risposta al flusso di minori in arrivo dall'Ucraina “non può essere delegata alle iniziative benefiche spontanee, ma coordinata dalle istituzioni”. “A partire dalla distinzione tra minori soli e accompagnati, che hanno esigenze molto diverse. L'Italia ha reagito all'emergenza profughi ucraini con molte iniziative spontanee di accoglienza, in particolare rivolte ai minori. Nell'interesse di bimbi e ragazzi, parallelamente al grande movimento di solidarietà che viene dalla società civile, è necessario che le istituzioni mettano in campo procedure di verifica dell'idoneità e della formazione di famiglie, associazioni o istituti che si propongono per accogliere", conclude. (Rin)