Tunisia: autorità sequestrano tonnellate di materie prime sovvenzionate

- Le squadre di sorveglianza affiliate al ministero del commercio e le unità della Guardina nazionale della Tunisia hanno fatto irruzione in alcuni magazzini sequestrando 171 tonnellate di materie prime sovvenzionate. Lo ha reso noto oggi l’amministrazione generale delle Dogane in un comunicato, secondo il quale le merci confiscate comprendevano semola, farina, riso e altre materia prime. Sono state inoltre sequestrate 31 tonnellate di zucchero, 33,95 di frutta e verdura, 5.503 litri di olio e 2.380 di latte. Il presidente della Repubblica, Kais Saied, ha annunciato ieri il lancio di una campagna per combattere speculazione e monopolio delle materie prime sovvenzionate. (Tut)