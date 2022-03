Speciale scuola: Ucraina, De Petris (Leu), subito tavolo d’emergenza per accogliere studenti ucraini nelle nostre scuole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

19 luglio 2021

- Il ministero dell'Istruzione, d'intesa con il governo e il Parlamento istituisca quanto prima un tavolo che possa mettere a punto linee guida e gestire l’emergenza ucraina, oltre ad individuare delle risorse aggiuntive per mettere in campo mediatori culturali e linguistici necessari a favorire i processi di apprendimento e a garantire il diritto allo studio. Lo afferma la capogruppo di Liberi e uguali al Senato, Loredana De Petris. "Con una guerra alle porte che ci carica di angoscia, paura e preoccupazioni per le conseguenze planetarie che comporta sul piano umano, economico e ambientale, nel cuore di una crisi umanitaria drammatica che avrebbe potuto essere evitata se avesse prevalso la saggezza invece della prova di forza, nella speranza che la diplomazia e il dialogo riescano a fermare il bagno di sangue, è necessario avviare delle linee condivise, oltre all'investimento di opportune risorse, per accogliere nelle nostre scuole le studentesse e gli studenti provenienti dall'Ucraina", prosegue. "La scuola ha dinanzi a sé questa sfida - spiega -, che non è nuova in assoluto perché tanti bambini e bambine delle migrazioni vengono dalle guerre e dalle emergenze umanitarie”. “Le buone intenzioni dei singoli e l'accoglienza hanno bisogno di essere accompagnate da regole uniformi per affrontare questo momento delicato", conclude. (Rin)