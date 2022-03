Speciale scuola: montagna, Bond (FI), bene via libera Cdm a ddl, si pone fine a carenza medici e insegnanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La carenza di medici di base e di insegnanti “è sempre stata un problema della montagna. Con la nuova legge si interviene nel giusto modo per incentivare l’arrivo e la permanenza di professionisti della sanità e della scuola nelle terre alte”. Lo afferma il deputato di Forza Italia, Dario Bond. “Il disegno di legge - spiega - prevede assegni di studio in favore di laureati in medicina e chirurgia e in professioni sanitarie che esercitino la professione sanitaria presso strutture sanitarie in montagna per i primi tre anni dalla laurea. E ancora incentivi economici e punteggi aggiuntivi nei concorsi per i medici che lavorano nella sanità di montagna, ma anche sgravi sugli affitti”. “Lo stesso - aggiunge - vale per gli insegnanti, che avranno un punteggio aggiuntivo in graduatoria per il servizio prestato in territori montani e agevolazioni negli affitti della casa”. “Sono misure importanti - prosegue - che vanno nella direzione di risolvere concretamente due problemi annosi e che affossano i servizi delle ‘terre alte’. La carenza di medici, soprattutto per la medicina di territorio, è stata negli ultimi anni motivo di esodo delle popolazioni di montagna, e di depauperamento degli ospedali. Allo stesso modo, la difficoltà di trovare insegnanti ha causato un impoverimento dell’offerta formativa per i giovani, aggravando lo spopolamento”. “Finalmente si potrà invertire la tendenza. L’auspicio - conclude - è che a queste misure ne seguano altre, nello spirito della nuova legge, che vede la montagna come un’area vitale per il Paese in virtù del patrimonio storico, ambientale e culturale che possiede”. (Rin)