Speciale scuola: Milano, nasce I-CREA Academy, its per la formazione di nuovi professionisti nel campo dei beni culturali

- Fondazione Its per le imprese culturali e il territorio, istituita nel novembre 2021, è un nuovo istituto tecnico superiore che vede come soci fondatori Afol Metropolitana, Fondazione La Triennale di Milano, l'Istituto Professionale Servizi Commerciali W. Kandinsky, l'Istituto di Istruzione Superiore F. Besta, la Libera Accademia Belle Arti – Laba, la Città Metropolitana di Milano, il comune di Pieve Emanuele, Assolavoro e la Liuc - Università Cattaneo. Una scuola di alta formazione nata dalla collaborazione fra pubblico e privato, che propone corsi post-diploma su alcune delle attività che caratterizzano l'economia milanese: moda, cultura, turismo e servizi. I-CREA Academy nasce con l'obiettivo di promuovere i beni e le attività culturali del territorio italiano, attraverso percorsi formativi espressamente rivolti al mondo della cultura e della creatività e per formare professionisti capaci di valorizzare e promuovere i beni e le attività culturali attraverso l'utilizzo di nuove tecnologie e nuovi linguaggi comunicativi. Il progetto nasce dalla convinzione che il settore culturale possa ricoprire un ruolo chiave nell'economia e nell'occupazione del Paese. "È una grande soddisfazione per il Comune di Milano partecipare alla nascita e allo sviluppo di un'Accademia di alta formazione come I-CREA di Fondazione Its, che va ad arricchire la città di percorsi formativi espressamente rivolti al mondo della cultura. Oggi più che mai servono professionisti capaci di valorizzare e promuovere i beni e le attività culturali attraverso l'utilizzo di nuove tecnologie e nuovi linguaggi comunicativi", ha affermato l'assessore comunale allo sviluppo economico e politiche del lavoro, Alessia Cappello. Alla presentazione era presenta anche la consigliera delegata a lavoro e politiche sociali di Città Metropolitana di Milano, Diana De Marco, che ha detto: "Città Metropolitana è molto attenta alle innovazioni in ambito formativo, per questo motivo abbiamo aderito con convinzione a questo progetto. Riteniamo che Fondazione ITS I-CREA possa rappresentare un punto di riferimento regionale e un centro di eccellenza per la formazione di quei profili tecnici così richiesti dal mercato del lavoro in generale e nello specifico nei settori tecnologici, cultura e turismo". (Com)