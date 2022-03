Cile: analisti a "Nova", per il giovane presidente Boric la sfida è la governabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarà la governabilità, spiegano diversi analisti ad "Agenzia Nova", la principale sfida che dovrà affrontare il trentaseienne ex leader studentesco Gabriel Boric, che inizia ufficialmente oggi il suo mandato quadriennale da presidente del Cile. A nulla gli varrà il fatto di essere il presidente eletto con il maggior numero di voti in assoluto nella storia del Paese, né iniziare il mandato con una immagine positiva del 60 per cento che arriva fino al 74 per il suo gabinetto a maggioranza composto da donne. "La domanda è come farà a governare essendo minoranza non solo in parlamento ma anche all'interno della sua stessa coalizione" ha affermato il professore della facoltà di Governo della Universidad del Desarrollo (Udd), Gonzalo Müller. Secondo l'analista e docente di Comunicazione politica, Felipe Vergara, Boric ha un programma di governo "a cui si oppone la maggior parte del parlamento". (segue) (Abu)