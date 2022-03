Cile: analisti a "Nova", per il giovane presidente Boric la sfida è la governabilità (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Partito comunista porta avanti un'agenda che non è più in linea con quella di Boric, oggi più aperto al dialogo con altri settori della sinistra e del centrosinistra", ha sottolineato da parte sua Vergara. "Le principali aspettative del suo elettorato riguardano la questione della riforma delle pensioni, la riduzione della settimana lavorativa da 44 a 40 ore, e l'aumento del salario minimo dagli attuali 550 a 800 dollari e Boric dovrà riuscire a far approvare queste riforme con un parlamento maggiormente avverso a queste politiche", ha aggiunto l'analista, secondo il quale "se non riuscirà a ottenere progressi su questi punti si genererà scontento". Per Vergara inoltre lo scontro alle primarie di Apruebo Dignidad tra Jadue e Boric "ha lasciato ferite aperte difficili da sanare". (segue) (Abu)