Cile: analisti a "Nova", per il giovane presidente Boric la sfida è la governabilità (4)

- Per entrambi gli analisti inoltre il governo di Boric riceve un'eredità difficile anche sul fronte economico, con un forte rallentamento della crescita previsto dopo il rimbalzo del 2021. A questo si sommano anche le incertezze dovute allo scenario globale, con una forte tendenza al rialzo dei prezzi iniziata ancor prima dello scoppio della guerra nell'Est europeo. "La crisi globale derivata dalla guerra in Ucraina impatta con forza in Cile, un paese estremamente dipendente dal petrolio e dal gas", ha affermato in questo senso Vergara. Anche su questo fronte fino ad oggi Boric ha dimostrato comunque pragmatismo e moderazione, nominando al dicastero delle Finanze l'ex presidente della Banca centrale, Mario Marcel e assicurando che qualsiasi riforma sociale dovrà essere supportata da ingressi che permettano di non intaccare il bilancio. (segue) (Abu)