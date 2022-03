Cile: analisti a "Nova", per il giovane presidente Boric la sfida è la governabilità (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo governo dovrà poi affrontare i problemi della violenza nella cosiddetta Macrozona Sud, dove si intrecciano le rivendicazioni della comunità mapuche con la presenza di gruppi armati dediti ad attività illegali, e della migrazione, soprattutto venezuelana, al confine settentrionale (Macrozona Nord). Su entrambi i fronti la ministra dell'Interno, Izkia Siches, ha promesso di ribaltare le soluzioni adottate dal governo di Sebastian Pinera, centrate sulla questione della sicurezza: un impegno che grazie alla reiterata dichiarazione dello stato di "eccezione costituzionale" viene portato avanti con la presenza delle forze armate. Questa politica, che secondo i sondaggi è appoggiata dalla maggioranza degli abitanti delle regioni in questione, secondo Siches non solo è di stampo xenofobo e razzista, ma non ha dato neanche risultati. Il pericolo in questo caso è quello di fallire con una ricetta in contrasto con l'opinione pubblica. (segue) (Abu)