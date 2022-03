Speciale difesa: Ue, premier svedese Andersson, aumentare spese per la difesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alcuni Paesi Ue trovano sempre nuovi argomenti per evitare di pagare per le loro spese. Lo ha affermato la prima ministra della Svezia, Magdalena Andersson, arrivando a Versailles al vertice informale dei capi di Stato e di governo dell'Ue. Andersson ha spiegato come tale questione potrebbe emergere in merito ai bond europei per l'energia. La premier svedese ha ricordato inoltre l'importanza di aumentare le capacità della spesa europea per la Difesa, di fronte all'invasione ucraina che "ha modificato gli equilibri" in Europa. (Frp)