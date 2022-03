Speciale difesa: Ue, generale Graziano, in fase di approvazione bussola strategica per Unione europea difesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sta per essere approvata la bussola strategica che dà le linee di indirizzo politico per sviluppare l'Unione europea della difesa. Uno di questi argomenti è la creazione di una capacità di risposta rapida dell'Unione europea da subito, che però avrà la piena capacità operativa dopo un paio d'anni. E, allo stesso tempo, di convergere per aumentare le capacità militari globali dell'Unione europea. Quindi possiamo dire che la risposta, appena verrà approvata, ma già adesso con le riunioni che sono in corso, è una cosa attuale, che sta partendo". Lo ha detto il generale Claudio Graziano, presidente del Comitato militare dell'Unione europea, ospite su Rai Radio1 nel programma "In viva voce" a proposito della difesa comune europea. Poi, ancora sulla guerra in Ucraina, Graziano ha concluso: "Speriamo sempre nel successo della diplomazia, nel successo della negoziazione, ma gli spazi mi sembrano stretti". (Rin)