Milano: Rocca (Fd'I), vicino palazzine Liberty di viale Molise aumentati episodi di illegalità e degrado

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina si sono svolte le Commissioni Sicurezza e Rigenerazione Urbana presso l'area ex macello delle palazzine Liberty di viale Molise, sgomberate da clandestini e dal centro sociale Macao. "Se il problema in viale Molise è stato risolto, nelle aree verdi e nei quartieri di case popolari vicini alle palazzine Liberty sono aumentati episodi di illegalità e degrado. È il caso del parco Formentano di largo Marinai d'Italia, dove la presenza di sbandati e clandestini è significativa, non solo il campo bocce è completamente occupato ed utilizzato come camping, ma anche cespugli e panchine, impendendo così la normale frequentazione del parco a famiglie ma anche a chi fa jogging o una passeggiata con il proprio cane" afferma il consigliere comunale di Fratelli d'Italia, Francesco Rocca. "Lo sgombero dello scorso novembre - aggiunge il consigliere - era tanto atteso dai residenti, una situazione insostenibile a causa delle continue aggressioni a scopo di furto, scippi, molestie e danni ad auto in sosta. Non solo sgomberi quindi ma controllo ed espulsione di coloro che commettono reati e sono presenti illegalmente nella nostra città, azioni difficili da attuare con la Giunta Sala bis, promotrice di manifestazioni immigrazioniste". (Com)