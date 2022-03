Cina-Usa: primo ministro Li, necessario gestire differenze in modo adeguato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina ritiene che la relazione con gli Stati Uniti "presenti vaste aree di cooperazione e un ampio potenziale". Pechino auspica che i Paesi "gestiscano le differenze in modo razionale e costruttivo, rispettando i reciproci interessi e preoccupazioni". Lo ha dichiarato il primo ministro cinese, Li Keqiang, durante una conferenza stampa convocata al termine del 13mo Congresso nazionale del popolo (Cnp), la massima istituzione legislativa del Paese. Una relazione armonica tra le parti non solo "apporterebbe benefici ai rispettivi popoli" ma contribuirebbe ad affrontare tutte quelle sfide globali che richiedono uno sforzo congiunto, ha sottolineato. Il premier ritiene inevitabili i contrasti tra Paesi differenti per cultura, assetto sociale e fase di sviluppo, ma ha sottolineato l'importanza di cooperare per far avanzare il complessivo sviluppo globale.(Cip)