Russia: Procura generale chiede a Roskomnadzor di limitare l'accesso a Instagram

- La Procura generale russa ha inviato la richiesta al Servizio federale per la supervisione nella sfera della connessione e comunicazione di massa (Roskomnadzor) di limitare l'accesso al social network Instagram. Inoltre la Procura chiede che la piattaforma Meta, proprietaria anche di Facebook, venga riconosciuta come organizzazione estremista e pertanto che le sue attività cessino in Russia. A sua volta, il comitato investigativo ha aperto un procedimento penale a causa della politica della società, che non ha vietato fin dall'inizio affermazioni violente contro le Forze armate russe. (Rum)