Lombardia: Corte Conti, il 25 per cento dei casi da danni d'immagine per corruzione, il 9 per cento gravi imperizie di medici

- “Per quanto concerne le tematiche affrontate dalla Sezione, anche nel 2021 la maggior parte dei casi esaminati hanno riguardato alcune specifiche fattispecie di illecito amministrativo contabile". Lo ha detto nella sua relazione il presidente Antonio Marco Canu in occasione dell'inaugurazione dell’anno giudiziario 2022 specificando che il 25 per cento dei casi decisi ha riguardato i danni all’immagine dell’amministrazione conseguenti alla commissione di delitti per i quali è intervenuta sentenza penale di condanna passata in giudicato”. Una seconda tipologia di illecito, che ha interessato circa il 22 per cento dei casi decisi, ha riguardato il danno da omesso riversamento dei compensi percepiti da dipendenti pubblici per attività extra lavorative non autorizzate o non autorizzabili da parte del datore di lavoro pubblico. “Nell’ambito di questa fattispecie – ha spiegato il presidente - la Sezione, con specifico riguardo alla posizione dei docenti universitari a tempo pieno, ha ribadito il proprio orientamento giurisprudenziale secondo il quale lo svolgimento di consulenze è libero e consentito, salvo che tale attività, per frequenza e remunerazione, non configuri invece una vera e propria attività libero professionale parallela a quella di docente universitario, come tale vietata”. (segue) (Rem)