Lombardia: Corte Conti, il 25 per cento dei casi da danni d'immagine per corruzione, il 9 per cento gravi imperizie di medici (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una terza tipologia di danno erariale, che ha interessato poco meno del 9 per cento dei casi decisi, ha riguardato situazioni di imperizia medica, da cui è scaturito l’obbligo per la struttura sanitaria pubblica di corrispondere risarcimenti ai soggetti danneggiati, con conseguente produzione, in via indiretta, di un correlato danno erariale”. “Si tratta di casi in cui i medici sono stati condannati non per casi lievi, ma per esempi di imperizia particolarmente significativa come dimenticare una garza dentro un paziente o il caso in cui vengano tralasciati esami diagnostici che si possono rivelare decisivi per fare la differenza tra la vita e la morte. Non vogliamo che si diffonda l'dea che i medici possano temere iniziative risarcitorie basate su un qualsiasi errore medico”. Una quarta tipologia di illeciti, che ha interessato poco meno dell’8 per cento dei casi decisi, ha avuto come oggetto il non corretto utilizzo dei fondi assegnati ai gruppi consiliari regionali per assicurarne il funzionamento e l’espletamento delle attività istituzionali. “La Sezione – ha sottolineato - ha confermato il proprio orientamento, coerente con quello della giurisprudenza contabile formatasi al riguardo, secondo cui non è sufficiente a escludere l’illecito utilizzo dei fondi in questione la mera allegazione, in sede di rendiconto, del fatto che le spese sostenute rientrino nelle categorie ammissibili, ma occorre la dimostrazione che le spese, oltre che astrattamente ammissibili, siano state concretamente effettuate per le finalità indicate dalla legge”. (Rem)