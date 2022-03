Ambiente: Municipio Roma XI aderisce a "M'illumino di meno", piantato albero nel quartiere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Municipio Roma XI aderisce alla campagna "M'illumino di meno", in programma oggi, venerdì 11 marzo. La 18esima edizione della nota campagna dedicata al risparmio energetico e agli stili di vita sostenibili, lanciata da "Caterpillar" e Rai Radio2 nel lontano 2005, quest'anno ha tre parole chiave: pedalare, rinverdire, migliorare. Al centro dell'edizione 2022 insieme ai temi del risparmio energetico, anche quelli della transizione ecologica, con un'attenzione all'incremento del verde urbano e alla mobilità sostenibile. Per questo il Municipio questa mattina, come gesto simbolico, ha provveduto a piantare un albero in viale Vicopisano, nel quartiere Magliana, e provvederà in serata a spegnere le luci non essenziali nelle strutture di competenza. L'invito è esteso anche a cittadini, famiglie, enti e condomini che possono partecipare a "M'Illumino di meno" piantando nuove piante nelle aree verdi private e spegnendo il maggior numero di luci possibile. "L'attenzione al risparmio energetico deve diventare una buona abitudine e con la nostra adesione alla campagna vogliamo incentivarla - ha detto il presidente del Municipio XI, Gianluca Lanzi -. Come Municipio stiamo anche lavorando a una ricognizione delle aree verdi pubbliche del territorio in cui sia possibile effettuare un'azione di forestazione, con la piantumazione di un numero maggiore di alberi", ha spiegato Lanzi. (Com)