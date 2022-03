Pnrr: Bianchi istituisce gruppo lavoro contro dispersione scolastica e per riduzione divari territoriali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, ha istituito il gruppo di lavoro che definirà le indicazioni generali per il contrasto della dispersione e il superamento dei divari territoriali, nell’ambito dell’attuazione del Pnrr, il Piano nazionale di ripresa e resilienza. E' quanto si legge in una nota del dicastero dell'Istruzione. Sono componenti del gruppo: Ludovico Albert; Franco Lorenzoni; Massimiliano Morelli; Andrea Morniroli; Massimo Nutini; Vanessa Pallucchi; don Marco Pagniello; Marco Rossi Doria; Chiara Saraceno; Valentina Scavone. Maggiore attenzione alla personalizzazione dei percorsi scolastici negli istituti dove i livelli di apprendimento risultino meno elevati - continua la nota - sostegno mirato ai dirigenti scolastici, mentoring e formazione (anche da remoto) per almeno il 50 per cento dei docenti, potenziamento del tempo scuola con progettualità dedicate: sono alcune delle azioni che saranno messe in campo. Il gruppo appena formato curerà la definizione di indicazioni e linee guida generali da mettere a disposizione delle istituzioni scolastiche che parteciperanno alle azioni del Pnrr per contrastare la dispersione scolastica e superare i divari territoriali, un obiettivo al quale il Piano nazionale di ripresa e resilienza destina uno stanziamento complessivo di 1,5 miliardi.(Com)