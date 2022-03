Speciale difesa: Ucraina, raid russi su Dnepr, Lutsk e Ivano-Frankivsk, colpiti aeroporti e abitazioni civili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aerei russi hanno lanciato attacchi missilistici sulle città di Lutsk, Dnepr e Ivano-Frankivsk, colpendo aeroporti militari ma anche abitazioni civili. Secondo fonti locali sono stati effettuati tre bombardamenti su Dnepr e quattro su Lutsk, dove è stato colpito tra l'altro un impianto di riparazione di velivoli a reazione. Per quanto riguarda Dnepr, nel quartiere Novokodatsky della città si sono verificate delle esplosioni vicino a un asilo nido e ad un condominio, mentre una fabbrica di scarpe ha preso fuoco. A Ivano-Frankivsk è stato colpito l'aeroporto, come confermato anche dal sindaco della città, Ruslan Martsinkiv. Il ministero della Difesa russo ha confermato gli attacchi aerei su Lutsk e Ivano-Frankivsk con armi di precisione a lungo raggio, sottolineando che gli aeroporti militari delle due città sono stati messi fuori combattimento. E' in corso di accertamento il computo totale delle vittime e dei feriti dei raid. (Kiu)