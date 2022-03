Speciale difesa: Ucraina, separatisti Donetsk, assunto il controllo di più di 80 centri abitati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le milizie dell'autoproclamata repubblica popolare di Donetsk (Dpr) hanno assunto il controllo di oltre 80 centri abitati. Lo ha annunciato il vice capo del dipartimento della milizia popolare della Dpr, Eduard Basurin, all'emittente televisiva "Rossija 24". Secondo Basurin, al momento le Forze armate ucraine controllano circa il 35-40 per cento del territorio della Dpr. Inoltre Basurin ha sottolineato che assumere il controllo della cittadina di Volnovakha, come annunciato poco prima dal ministero della Difesa russo, rappresenta "un'importante vittoria sulla via della liberazione di Mariupol". (Rum)