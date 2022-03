Speciale difesa: Ucraina, Putin favorevole all'invio di volontari nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente russo Vladimir Putin è d'accordo con l'idea di inviare volontari in Ucraina, emersa durante la riunione del Consiglio di sicurezza russo, attualmente in corso. Il capo di Stato ha anche sostenuto la proposta del ministro della Difesa, Sergej Shoigu, di trasferire l'equipaggiamento di fabbricazione occidentale catturato nel Donbass alle autoproclamate repubbliche popolari di Luhansk e Donetsk. Tra gli armamenti in questione sono inclusi anche i sistemi missilistici antiaerei a corto raggio trasportabili a spalla. (Rum)