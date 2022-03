Speciale difesa: Ucraina, Shoigu, 16 mila volontari dal Medio Oriente pronti a combattere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Molti volontari sono pronti a combattere in Ucraina per "aiutare i cittadini nel Donbass", comprese 16 mila persone provenienti da Paesi del Medio Oriente. Lo ha affermato il ministro della Difesa russo, Sergej Shoigu, durante una riunione del Consiglio di Sicurezza russo. Il presidente Vladimir Putin si è già detto favorevole all'invio di volontari in Ucraina. "Se vedi che ci sono persone che vogliono su base volontaria, soprattutto non per soldi, venire ad aiutare le persone che vivono nel Donbass, devi aiutare loro a raggiungere la zona di combattimento", ha detto Putin rivolgendosi a Shoigu nel corso della riunione. (Rum)