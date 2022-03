Speciale difesa: Taiwan, Ufficio sicurezza, Pechino intensificherà la pressione su Taipei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina approfitterà della guerra in Ucraina per intensificare la pressione su Taiwan in “vari modi”, tra cui il ricorso alla coercizione militare e alla “guerra cognitiva”. È quanto affermato dall’Ufficio di sicurezza nazionale (Nsb) in un rapporto sottoposto alla Commissione parlamentare per la difesa nazionale e gli affari esteri. I funzionari si aspettano che la Cina “penetri nella società taiwanese” attraverso cyberattacchi e diffondendo false informazioni funzionali a “fiaccare” il morale degli abitanti. Taiwan continuerà a prestare “molta attenzione” agli sviluppi del conflitto in Ucraina e trarrà informazioni utili al suo governo. (Cip)