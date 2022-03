Speciale difesa: Ucraina, Russia chiede riunione Consiglio sicurezza Onu su attività biologiche militari Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia ha chiesto la convocazione di una riunione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per discutere delle presunte attività biologiche militari sostenute dagli Stati Uniti in Ucraina. Lo ha scritto il primo vice rappresentante russo all'Onu, Dmitrij Poljanskij, sul proprio profilo Twitter. Precedentemente il ministero della Difesa russo aveva accusato Washington di aver speso più di 200 milioni di dollari per la gestione di laboratori biologici in Ucraina, facenti parte del programma biologico militare statunitense. (Rum)