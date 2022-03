Ucraina: Scalfarotto, accoglienza e sostegno umanitario a chi fugge dalla guerra primo vero impegno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’accoglienza e il sostegno umanitario a chi fugge dalla guerra in Ucraina sono il primo vero impegno del nostro Paese: la macchina degli aiuti si è già messa in moto con il mondo del volontariato e dell’associazionismo, con gli enti locali ed i prefetti. Lo afferma il sottosegretario all’Interno, Ivan Scalfarotto, che ricorda come il Viminale abbia dal suo canto già provveduto a individuare una lista di quasi 300 beni confiscati alla criminalità organizzata da destinare a strutture di accoglienza per i rifugiati. "Un gesto concreto per consentire agli ucraini, in gran parte donne e bambini, di trovare nel nostro Paese luoghi a loro dedicati. Accanto a questa doverosa iniziativa, annunciata oggi dalla ministra Lamorgese in una intervista, ci sono i protocolli facilitati nei controlli e nelle procedure di accoglienza per l’accesso ai servizi essenziali. Infine il governo si è impegnato, accogliendo un ordine del giorno di Italia Viva, a offrire accoglienza medica presso i nostri centri sanitari e a facilitare un percorso sanitario per i profughi, fornendo ogni tipo di assistenza rispetto all'emergenza pandemica sia sul territorio nazionale, quanto nella zona di guerra", aggiunge il sottosegretario. (Rin)