Ucraina: Cremlino, non escluso incontro tra Putin e Zelensky

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nessuno esclude la possibilità di un incontro tra il presidente russo Vladimir Putin e l'omologo ucraino Volodymyr Zelensky, questo in effetti è concettualmente possibile. Lo ha affermato il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, in un briefing, aggiungendo che in ogni caso è necessario assicurarsi che i capi di Stato si incontrino per ottenere un risultato, e non per una conversazione fine a se stessa. "Le posizioni della parte russa sono note, sono chiaramente formulate e portate all'attenzione dei negoziatori ucraini, siamo in attesa di formulazioni reciproche", ha sottolineato Peskov. (Rum)