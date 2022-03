Spagna: Ugt, forte aumento inflazione può generare aggravamento significativo per classi lavoratrici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il forte aumento dell'inflazione che in Spagna a febbraio è giunta al 7,6 per cento su base annua potrebbe finire per generare "un aggravamento significativo" del potere d'acquisto delle classi lavoratrici in un contesto in cui le previsioni per il resto dell'anno rimarranno elevate di fronte alle conseguenze negative della guerra in Ucraina. Lo ha affermato il segretario generale dell'Unione generale dei lavoratori (Ugt) spagnola, Unai Sordo, che ha esortato il governo a proteggere il potere d'acquisto dei lavoratori, con un adeguamento salariale adattato alla situazione inflazionistica. "È una questione fondamentale per garantire che gli aumenti siano fatti tenendo conto della realtà produttiva delle diverse aziende", ha affermato il sindacato in un comunicato. L'Ugt, inoltre, ha chiesto all'esecutivo di adottare misure straordinarie per ridurre il costo dell'energia, proponendo di riformare il funzionamento dei mercati e riformulare i meccanismi di ridistribuzione per ottenere risorse specifiche da quegli individui o aziende che stanno facendo profitti straordinari con la situazione attuale. (Spm)