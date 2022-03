Lazio: Silvestri (Corte Conti), decreto Semplificazioni rischia di esporre Paese a malaffare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Una riduzione permanente degli spazi di azione della responsabilità erariale finirebbe per penalizzare il sistema paese esponendolo ancora di più al malaffare e mortificando proprio il lavoro della maggioranza degli onesti che si impegna ogni giorno nella gestione della cosa pubblica”. Lo ha detto procuratore regionale della Corte dei Conti del Lazio Pio Silvestri nel corso della sua relazione in occasione dell’apertura dell’anno giudiziario. In questo periodo di emergenza infatti, ha affermato Silvestri nella sua relazione, “Tra le norme emanate vi è anche l’art. 21 del dl 76 del 2020”, il cosiddetto decreto Semplificazioni, ndr, “che, fino al 30 giugno 2023, ha ristretto il perimetro della responsabilità amministrativo-contabile con particolare riguardo alla qualificazione del dolo in chiave penalistica e non più civilistica e nella limitazione della colpa grave alle sole condotte omissive”. (segue) (Rer)