Lazio: Silvestri (Corte Conti), con Covid rallentato recupero somme ma fiducioso per il futuro

- “Il rallentamento delle attività, iniziato con l’esplodere della pandemia, ha inciso sul totale delle somme recuperate, ma sono fiducioso che si possa riprendere il trend di crescita nei recuperi per tornare rapidamente ai livelli precedenti al 2020”. Lo ha detto procuratore regionale della Corte dei Conti del Lazio Pio Silvestri nel corso della sua relazione in occasione dell’apertura dell’anno giudiziario. “In proposito rimane sullo sfondo la necessità di una regolamentazione normativa della possibilità di definire in via transattiva, e con tutte le garanzie del caso, le procedure per il recupero di somme in tutti quei casi, che sono in aumento, in cui risulta assai complicato l’incameramento dell’intero importo della sentenza di condanna”.(Rer)