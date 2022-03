Lazio: Silvestri (Corte Conti), scoperta truffe su fondi governo ci impongono più impegno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La scoperta di ingenti truffe nell’utilizzo dei fondi messi a disposizione del Governo e del Parlamento per il superamento della crisi economica, se da un lato rafforza l’auspicio che le norme emergenziali che delimitano la responsabilità amministrativa possano essere superate, dall’altro impongono ai magistrati un supplemento di impegno per continuare a lavorare, in solitudine e lontano dalle luci della ribalta, avendo come stella polare il rispetto della legge e la necessità di svolgere il proprio compito sempre con scienza e coscienza”. Lo ha detto procuratore regionale della Corte dei Conti del Lazio Pio Silvestri nel corso della sua relazione in occasione dell’apertura dell’anno giudiziario. “Rimane quindi essenziale per il futuro del Paese che alla condivisibile esigenza di semplificazione delle procedure di spesa necessarie a portare a compimento i progetti legati al programma Next Generation Eu, si accompagni la verifica dei risultati conseguiti per non lasciare impuniti comportamenti gravi legati proprio alla gestione delle ingenti risorse messe in campo”. (Rer)