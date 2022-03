Fvg: assessore Autonomie locali, concesso titolo di ‘Città’ a Ronchi dei Legionari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Dall'esame della relazione prodotta dal Comune e da alcuni supplementi istruttori avviati dal servizio regionale competente – ha detto Roberti - sono emersi tutti gli elementi peculiari per l’accoglimento dell'istanza del comune di Ronchi dei Legionari. Sotto il profilo storico-culturale, la stessa denominazione del comune testimonia quanto la storia abbia profonde radici in quel territorio”. Fino al 1925, il comune si chiamava Ronchi di Monfalcone e cambiò denominazione per ricordare l’impresa di Fiume: proprio lì, infatti, Gabriele d'Annunzio radunò i suoi “legionari” il 12 settembre 1919, dando il via alla marcia di Ronchi. (Rin)