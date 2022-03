Camera: martedì convegno sui disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, presente Fico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Martedì 15 marzo, alle ore 10:30, presso la Sala delle Conferenze di Palazzo Theodoli si svolge il convegno "I disturbi della nutrizione e dell'alimentazione tra nuove misure legislative e percorsi di riabilitazione - Prospettive per affrontare un'epidemia sociale". Lo riferisce l'Ufficio stampa di Montecitorio. In apertura, il saluto del presidente della Camera, Roberto Fico. Presenta e modera la prima sessione la giornalista Agnese Buonomo. Intervengono: Stefano Tavilla, presidente Associazione "Mi Nutro di Vita", Caterina Bini, sottosegretaria alla presidenza del Consiglio, la deputata Azzurra Cancelleri, Leonardo Mendolicchio, specialista in cura di disturbi alimentari, la senatrice Maria Rizzotti, la deputata Marta Grande. Alle 12, una seconda sessione, presentata dalla giornalista Valentina Ruggiu, vede i seguenti interventi: Sebastiano Ruzza e Carlotta Fiasella raccontano l'anoressia; successivamente prendono la parola Silvia Della Casa, endocrinologa, Debora Colson, psicoterapeuta, Mariella Falsini, Presidente Perle onlus, Maruska Albertazzi, giornalista e la deputata Celeste D'Arrando. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. (Rin)