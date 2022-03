Lazio: Silvestri (Corte Conti), truffe a Gse hanno provocato danni per circa 8 milioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “In tema di contributi pubblici spiccano le diverse citazioni che hanno riguardato la truffa ai danni del gestore elettrico in relazione ai cosiddetti ‘certificati bianchi’ che sono i contributi erogati dal Gse”, Gestione servizi energetici, ndr, “sotto forma di titoli negoziabili, per la realizzazione di impianti di efficientamento energetico. Le truffe, che hanno provocato un danno stimabile in circa otto milioni di euro, per la mancata restituzione delle contribuzioni, si sono perpetrate attraverso false fatturazioni e rendicontazioni artefatte che, grazie alla collaborazione con lo stesso Gse, è stato possibile ricostruire nella individuazione delle responsabilità da portare all’esame del giudice”. (segue) (Rer)