Milano: incendio in via della Spiga, portato a Niguarda 52enne intossicato

- Poco fa, a Milano, su richiesta pervenuta al 112 NUE, i Carabinieri sono intervenuti in Via Della Spiga, dove, per cause in corso di accertamento, si è sviluppato un incendio che ha interessato il secondo piano di uno stabile. Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco e personale sanitario del 118, e sono in corso le operazioni di spegnimento. Un uomo classe 1970 è stato trasportato in codice rosso per intossicazione presso l’Ospedale Niguarda. Per precauzione è stata evacuata anche la scuola di via Santo Spirito. (Rem)